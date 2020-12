Il difensore centrale e terzino della Fiorentina, Igor Julio, è intervenuto a Globo Esporte e ha parlato della sua avventura a Firenze e della vittoria contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni:

Come valuta il primo anno alla Fiorentina? “Non ho giocato tante partite, però ho sempre lavorato per arrivare sempre preparato. Il calcio e la vita sono fatti di opportunità e dobbiamo essere pronti. Non sapevo che sarebbe stato così, ma ero pronto per quel momento. La vittoria con la Juventus mostra la nostra forza, la nostra qualità e che ci fa vedere che possiamo giocare ad armi pari con qualsiasi squadra. È una vittoria per i nostri tifosi, per la nostra famiglia, per tutti i fiorentini che muoiono d’amore per questa casacca. Abbiamo vissuto la nostra fase negativa, ma adesso è il momento di uscirne e raccogliere i frutti”.

Sul presente? “Credo nel mio lavoro e nelle mie potenzialità, spero di aver fatto quello che mi aveva chiesto Prandelli e di avere la possibilità di giocare una serie di partite d’ora in poi, perché mi sento molto bene fisicamente e mentalmente”.

Olimpiadi? “Penso di aver bisogno di una serie più ampia e costante di partite qui alla Fiorentina. Quando le avrò ottenute, la Nazionale sarà nei miei piani”.

LEGGI ANCHE SCAMACCA POSSIBILE ARRIVO ALLA FIORENTINA