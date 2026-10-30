Icardi aspetta una chiamata: "Mi manca molto l’Italia, voglio tornarci con un progetto che mi accenda"

Il nome di Mauro Icardi era stato accostato anche alla Fiorentina

Mauro Icardi, attualmente senza squadra e accostato alla Fiorentina nei mesi scorsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista a Repubblica. L’attaccante argentino ha parlato delle proposte ricevute e della possibilità di tornare a giocare in Italia:



"Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo. Se mi manca l'Italia? Molto. Lì sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda, e la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c'è, ma si guarda al futuro".