Icardi ancora a spasso, i 5 milioni richiesti di ingaggio spaventano Betis e Valencia in Liga

L'attaccante argentino accostato ai viola è svincolato

Il destino professionale di Mauro Icardi resta ancora del tutto incerto. L'attaccante argentino, attualmente svincolato, è stato accostato a diverse società italiane (Fiorentina compresa). Nonostante la sua profonda conoscenza della Serie A maturata negli anni all'Inter, alla fine nessuna compagine del nostro campionato ha deciso di affondare il colpo.

Dalla Spagna, tuttavia, giungono novità: secondo quanto riportato da TyC Sports, ci sarebbero due club interessati alle sue prestazioni, ovvero il Betis e il Valencia, entrambi alla ricerca di un centravanti d'esperienza. I Murciélagos avrebbero effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, ma la trattativa si è arenata quasi subito a causa delle elevate pretese economiche del giocatore, che per sposare il progetto del Valencia avrebbe avanzato una richiesta d'ingaggio pari a 5 milioni di euro.