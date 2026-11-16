Iapichino: "Un orgoglio rappresentare Firenze quando gareggio, la mia città è sempre con me"

La campionessa di salto in lungo ha parlato del suo amore per Firenze

Orgoglio di Firenze e fuoriclasse dell'atletica leggera. Larissa Iapichino incarna l'eccellenza sportiva della sua terra.

Intercettata dai microfoni della Rai, la campionessa d'oro agli ultimi Europei di Birmingham ha raccontato il suo legame viscerale con la città: “Ogni volta che indosso la maglia azzurra, sento che con me c'è tantissima Firenze. Valorizzare le proprie radici è fondamentale e il mio obiettivo è continuare a portare in alto il nome della nostra città”.

Un legame che affonda le radici anche nella cultura: “Nutro una grande passione per l'arte, e in un museo a cielo aperto come Firenze è impossibile non subire il fascino di qualsiasi sua espressione”.

Ripensando all'impresa compiuta in terra inglese, la saltatrice la definisce la pagina più bella della sua carriera: “È stata un'esperienza straordinaria, la migliore in assoluto per me. Senza dimenticare che nessuno aveva mai conquistato un oro europeo nel salto in lungo femminile: per questo motivo si tratta di un successo che rimarrà nella storia”.