Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche di Ribery e delle sue condizioni fisiche: “Ci vorrà un po’ di tempo ancora. Lui è quello che nel Milan è Ibrahimovic. Per noi è importante sia dentro che fuori dal campo. Non ce l’avremo per un mese o quaranta giorni ancora. Non possiamo mettergli fretta, necessita di terapie per rimettersi a posto. Lo aspettiamo e il gruppo sa che deve andare in campo anche per Ribery, per regalargli serenità e fiducia”.

Tuttomercatoweb.com