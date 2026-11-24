Pagelle I voti di Guetta: "Mastantuono 4, un fantasma, palloni regalati. Pellegrino 4, fragile e si mangia un gol"

Doveva essere la serata del rilancio, diventa quella della paura che può diventare terrore. Una sconfitta che resterà nella storia



6 De Gea Incolpevole Niente da fare sui gol una paio di buone parate, abbastanza scolastiche e niente più.

6 Jimenez Propositivo Come sempre meglio in attacco che in fase difensiva. Destro dalla distanza, ma non è sempre come a San Siro, quello che ci crede di più.

5 Dragusin Appiccicato A Varela, che nel primo tempo combina poco, ma che poi lo beffa con un grande colpo di tacco. Viene pure ammonito.

6 Viery Tranquillo Non rischia niente per evitare sbagli grossolani e tutto sommato se la cava fino a quando si fa male.

6 Ranieri (dal 28’ p.t.) Pronto Ottima chiusura dopo due minuti a sbrogliare una situazione che stava diventando complicata.

5 Joao Mario Volonteroso Come il compagno dell’altra fascia va molto meglio in avanti che in chiusura.

4 Ndour Irritante Cos’è un centrocampista? Verticalizzazioni, idee, personalità, qualche tiro in porta. Ecco, dimentichiamoci tutto questo e non da Monza, ma da troppo tempo.

6 Oulai Sfortunato Nello sconcertante primo tempo viola sarebbe il migliore, con diversi palloni rubati e un quasi gol di furbizia. Peccato per il fallo di mano che determina il rigore, ma non poteva certo tagliarsi il braccio.

4 Mastantuono Sconcertante Primo tempo da non credere per chi dovrebbe concorrere a prendere il posto di Messi. Otto palloni letteralmente regalati, passaggi sbagliati e senza senso: un fantasma.

6 Beto (dal 21’ s.t.) Sfortunato Prende il palo che poteva dargli morale.

4 Pedro Gonçalves Disperso Se non ci fosse (calcisticamente) da piangere si potrebbe pensare che si è integrato benissimo con i compagni perché come loro non combina assolutamente niente, tranne che un pallonetto inoffensivo.

6 Njie (dal 1’ s.t.) Spunti L’unico che va vicino al gol e che agisce in profondità.

4,5 Gnonto Inadeguato Mai un cross, quando salta l’avversario lo va a ricercare, bravo solo in fase di contenimento, ma è un esterno offensivo e sarebbe logico aspettarsi qualcosa di buono. Il suo tiro al 38’ del primo tempo si disperde in zona Autodromo.

5,5 Valdepenas (dal 21’ s.t.) Confusionario Molto fumo e poco arrosto.

4 Pellegrino Fragile Non regge un pallone e sbaglia l’appoggio da cui nasce l’azione brianzola che si conclude con il rigore. Cicca una conclusione dall’area piccola.

4 Vanoli Allarme vero Squadra senza idee, senza grinta e con poca voglia di soffrire. Doveva essere la serata del rilancio, diventa quella della paura che può diventare terrore. Una sconfitta che resterà nella storia.