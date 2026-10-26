Le pagelle I voti di Guetta: "De Gea 7.5, non era lui il problema e si sapeva. Viery 4.5, contribuisce al crollo della difesa"

I voti di David Guetta alla partita di ieri. Buona la prova del portiere della Fiorentina, male Valdepenas e buona parte dell'attacco.

De Gea si riscatta, Mastantuono è testardo

7,5 De Gea Riscatto Non era lui il problema della Fiorentina e si sapeva. Tre parate strepitose, più altre due difficili, non può nulla sui due gol dell’Inter.

6,5 Jimenez Prodezza Una rete bellissima, dopo una partita di grande sofferenza, in cui non rinuncia alla battaglia con qualche punta polemica. Soffre con Carlos Augusto, ma era nelle previsioni.

s.v. Dodò (dal 30’ s.t.)

6 Dragusin Lottatore Regge benissimo l’impatto con Esposito, che combina poco. Un’uscita interessante palla al piede, perde un pallone che poteva costare caro.

5,5 Pongracic Faticoso Thuram lo fa girare in ogni parte del campo, non si sa mai da che parti si giri ed è quasi immarcabile. Lui arranca spesso, ma tutto sommato va meglio di chi lo sostituisce.

4,5 Viery (dal 5’ s.t.) Sopraffatto Era pure nella sua posizione, ma il francese è davvero troppo per lui: non lo prende mai e alla fine contribuisce sensibilmente al crollo della difesa viola.

5,5 Valdepenas Avvinto Come l’edera su Thuram ed è rigore netto: prima e dopo qualche buon pallone intercettato e mai però una spinta importante sulla fascia sinistra.

5 Ndour Traccheggio Perde il tempo per il tiro nell’area nerazzurra, è lento, a volte esasperatamente lento e anche ingenuo quando si fa scappare Carlos Augusto. Da ricordare solo un bel colpo di tacco.

5,5 Fagioli Spento Mai un’idea, mai un’illuminazione offensiva, un filtrante. Qualche pallone intercettato e uno perso ingenuamente. In calo rispetto ad un mese fa.

6 Brescianini Una vita da mediano Corre, si sbatte molto, prova a spengere il grande dinamismo di Barella. Poi quando dovrebbe inventarsi la giocata non ce la fa, ma non doveva toccare a lui dare fantasia.

5,5 Mastantuono Testardo Nulla da dire sull’impegno, ma ancora una volta perde troppi palloni, spreca una punizione e allora sta cominciando a diventare un problema perché ci vuole molta più concretezza.

s.v. Gnonto (dal 30’ s.t.)

5,5 Pellegrino Soffocato Fa quello che può, regge qualche pallone ma non tira mai.

s.v. Beto (dal 37’ s.t.) Non regge un pallone e l’Inter riparte per l’azione del pareggio.

5 Njie Abulico Si deve svegliare, perché si limita al tran-tran.

s.v. Joao Mario (dal 37’ s.t.) Perché in campo e perché a sinistra? Boh.

5 Vanoli Impaurito Cambi da «braccino»: tutti dietro con la peggiore difesa del campionato. Persa una grande occasione in una giornata in cui la fortuna era dalla parte.



