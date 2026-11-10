I numeri di Mastantuono sono da top player: 3º in Serie A per dribbling, 2º per tiri e 1º per duelli vinti

Le statistiche individuali esaltano Mastantuono, anche nei passaggi chiave e in difesa

I numeri di Franco Mastantuono in questo inizio di stagione sono da calciatore di assoluto livello. Nonostante le difficoltà della Fiorentina Mastantuono ha messo in mostra tutte le sue qualità. Capacità di saltare l’uomo, di creare superiorità numerica e di mettere ansia alla difesa avversaria costretta a raddoppiarlo sistematicamente. Inoltre con i suoi gol ha portato 6 punti su 8 alla Fiorentina. A questo si abbina anche un lavoro difensivo lodevole.

E le statistiche individuali di Mastantuono ne esaltano il livello da top player di questa serie A: