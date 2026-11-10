Labaro Viola

I numeri di Mastantuono sono da top player: 3º in Serie A per dribbling, 2º per tiri e 1º per duelli vinti

Le statistiche individuali esaltano Mastantuono, anche nei passaggi chiave e in difesa

A cura di Andrea Pagni
10 novembre 2026 12:34
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
I numeri di Mastantuono sono da top player: 3º in Serie A per dribbling, 2º per tiri e 1º per duelli vinti - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Approfondimenti
Condividi

I numeri di Franco Mastantuono in questo inizio di stagione sono da calciatore di assoluto livello. Nonostante le difficoltà della Fiorentina Mastantuono ha messo in mostra tutte le sue qualità. Capacità di saltare l’uomo, di creare superiorità numerica e di mettere ansia alla difesa avversaria costretta a raddoppiarlo sistematicamente. Inoltre con i suoi gol ha portato 6 punti su 8 alla Fiorentina. A questo si abbina anche un lavoro difensivo lodevole.

E le statistiche individuali di Mastantuono ne esaltano il livello da top player di questa serie A:

  • 44 tiri totali, 2º in A dietro Nico Paz

  • ⁠13 tiri in porta, 6º in A

  • ⁠2 gol da fuori area, 1º in A

  • ⁠21 passaggi chiave, 11º in A

  • ⁠22 dribbling riusciti, 3º in A

  • ⁠74 tocchi nell’area avversaria, 4º in A

  • ⁠73 duelli vinti, 1º in A

  • ⁠23 falli subiti, 3º in A

  • ⁠25 contrasti, 7º in A

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok