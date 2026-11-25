L'analisi I giocatori devono svegliarsi, Corriere dello Sport: "Dragusin deludente, Fagioli smarrito, Ndour sotto ritmo"

Tutta gente che deve darsi una mossa perché la situazione non è proprio delle migliori, in previsione anche della trasferta di Udine

GIOCATORI

La Fiorentina non ha un’anima, non ha l’umiltà che lo stesso allenatore chiede, non ha carattere né identità. Ora lo spogliatoio deve rendersi conto di quanto sta rischiando. Non tutti sono arrivati questa estate, molti hanno ancora in mente l’incubo della stagione scorsa. Al di là del gioco che non riesce a legarli, la maggior parte dei giocatori è decisamente sotto il proprio livello. Dragusin sta deludendo, Fagioli si è smarrito, Ndour ha abbassato il ritmo, Atta è riapparso in panchina dopo più di due mesi di assenza, tutta gente che deve darsi una mossa perché la situazione non è proprio delle migliori, in previsione anche della trasferta di Udine, diventata un primo spareggio.

A Bologna, l’Udinese ha dimostrato di essere viva, nonostante l’ultima posizione in classifica. Altro particolare: Zanetti ha schierato una squadra senza centravanti di ruolo così da togliere ogni riferimento alla difesa di Palladino, che ha avuto delle difficoltà pur essendo più elastica di quella viola.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

