I dettagli del contratto di Mourinho alla Roma, 7 milioni a stagione per 3 anni. 9 milioni lordi

Sette milioni netti di stipendio per 3 anni. Dieci in meno rispetto a quanto guadagnava a Londra, alla guida del Tottenham (17 milioni in euro, 15 milioni in sterline). José Mourinho ha firmato un contratto fino al 2024 con la Roma e ha accettato un ingaggio notevolmente inferiore che il club giallorosso potrà scontare in virtù delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Al lordo dovrebbe essere di poco superiore ai 9 milioni la somma che peserà a bilancio per la sussistenza del neo allenatore.

Al battage mediatico per l’annuncio a sorpresa della società capitolina fanno seguito le indiscrezioni sui dettagli dell’accordo, a cominciare proprio dalla parte economica che viene raccontata da Sky Sport. Per un anno, però, lo ‘special one’ sarà ancora a carico degli Spurs. Esonerato, in virtù del contratto che lo teneva vincolato al 2023, il club d’Oltremanica ha detto sì alla possibilità di versare nelle sue tasche 9 milioni di euro. Si chiude in questo modo un’esperienza caratterizzata da più ombre che luci, che va in archivio senza rimpianti e con la sensazione – almeno per quanto riguarda la squadra – di essersi liberati da un peso scomodo. Scomodo perché il rapporto tra Mou e i calciatori s’era logorato del tutto.

Quando arriverà in Italia? Il manager lusitano non lo farà prima del termine del campionato di Serie A attuale, con Paulo Fonseca che gestirà l’ultima parte del torneo (mancano 4 partite alla conclusione) a corredo dell’avventura in Europa League. Quali e quanti saranno i componenti del nuovo staff, oltre all’attesa per la prima conferenza stampa da tecnico giallorosso, sono i particolari ulteriori che alimentano l’attesa.

Per adesso, Mourinho s’è limitato a calarsi nei panni del ‘social one’ condividendo su Instagram il messaggio pubblicato dalla Roma nel comunicato. Poche righe per presentarsi al popolo giallorosso che definisce “appassionato” e arringa con un laconico “qui per vincere, daje Roma”. Undici anni dopo l’Inter e il triplete tornerà a tendere l’orecchio per ascoltare il rumore dei nemici. Lo scrive FanPage

