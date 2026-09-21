I Commisso tornano negli USA e salutano Firenze: “Grazie di tutto, è stato emozionante. A presto”
I Commisso hanno salutato Firenze dopo il loro ritorno negli States
A cura di Andrea Pagni
21 settembre 2026 11:21
Joseph Commisso e sua mamma Catherine sono pronti a fare ritorno negli states dopo quasi un mese di soggiorno in Italia. I due hanno lasciato ai social della Fiorentina il loro saluto ai tifosi viola: “Grazie di tutto Firenze, è stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, vi vogliamo bene”