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I Commisso tornano negli USA e salutano Firenze: “Grazie di tutto, è stato emozionante. A presto”

I Commisso hanno salutato Firenze dopo il loro ritorno negli States

A cura di Andrea Pagni
21 settembre 2026 11:21
I Commisso tornano negli USA e salutano Firenze: “Grazie di tutto, è stato emozionante. A presto” -
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Joseph Commisso e sua mamma Catherine sono pronti a fare ritorno negli states dopo quasi un mese di soggiorno in Italia. I due hanno lasciato ai social della Fiorentina il loro saluto ai tifosi viola: “Grazie di tutto Firenze, è stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, vi vogliamo bene”

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