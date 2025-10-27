I bonus di Gudmunsoon sono giá scattati, piú di 24 milioni totali al Genoa tra prestiti riscatto e bonus

Come riportato dall’ANSA, l’assemblea degli azionisti del Genoa ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025. Il club rossoblù ha chiuso l’anno con una perdita di 33,3 milioni di euro, cifra che rappresenta un dimezzamento rispetto al rosso registrato nell’esercizio precedente. Sensibile anche il miglioramento della posizione debitoria, scesa a 129 milioni di euro contro i 160 milioni dell’anno scorso.

Tra le operazioni più rilevanti inserite nel bilancio figura la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, che ha garantito al Genoa un incasso complessivo di 24,362 milioni di euro, tra prestito oneroso e premio di valorizzazione. Nel dettaglio, la Fiorentina ha versato 6 milioni di euro per il prestito oneroso nella scorsa stagione, 13 milioni come parte fissa per il riscatto a giugno, e ulteriori 5-6 milioni di bonus facilmente raggiungibili, che – secondo quanto emerge dal bilancio approvato – sono già maturati.