Hranac: “La Fiorentina è più forte, ma vogliamo fare la storia. Faremo di tutto per passare”

Prima del volo direzione Firenze, il difensore del Viktoria Plzen, Robin Hranáč, ha parlato ai giornalisti locali in vista del ritorno di domani contro la Fiorentina, valevole per i quarti di finale di Conference League: “Stiamo andando bene. La vittoria contro lo Slavia ci ha aiutato molto a livello mentale, volevamo vincere. Abbiamo confermato che possiamo giocare con squadre europee, quale è lo Slavia, siamo motivati ​​e vogliamo un successo storico”.

Quando senti la semifinale di Conference, cosa ti viene in mente?

“Manca poco, manca una partita. Tutto può succedere. La Fiorentina può essere più forte sulla carta, ma la semifinale è vicina e faremo di tutto per averla”.

Nelle ultime partite il Viktoria ha avuto un’ottima difesa, scommetterete su questo anche in questa partita?

“Secondo me ogni squadra deve contare su una difesa solida. Quando stiamo bene in difesa è sicuramente un vantaggio e dobbiamo ripeterci”.

Ti aspetti che la Fiorentina giochi diversamente rispetto a Plzen?

“Penso che sarà un po’ diverso perché l’ambiente di casa li entusiasmerà di più. Probabilmente saranno più motivati ​​e vorranno lottare ancora di più”.

Che ambiente ti aspetti a Firenze?

“Abbiamo guardato spezzoni delle partite. Sicuramente sarà una partita difficile, non so quale sarà l’atmosfera, questo ce lo diranno gli allenatori e ci prepareranno”.

