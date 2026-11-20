Hojbjerg è un’occasione di mercato. Il Marsiglia può svenderlo: pesano ingaggio e clausola

Il Marsiglia sarebbe più che felice di cedere Hojbjerg

La Fiorentina è a caccia di un centrocampista difensivo e di struttura. Tra i nomi che possono diventare caldi per gennaio c’è quello di Hojbjerg, il danese è una vera e propria occasione di mercato.

Il Marsiglia infatti è in grave crisi finanziaria e per questo sarebbe più che disposta a cederlo. Hojbjerg infatti e l’ingaggio più pesante del club francese e liberarsene sarebbe una vera e propria manna dal cielo per le casse dei transalpini.

Anche la richiesta sul cartellino rischia di essere parecchio bassa, a giugno infatti per Hojbjerg scatta una clausola da 2 milioni, questo rischia di far crollare le richieste dell’OM.

Poi nel calciomercato mai dire mai, a Marsiglia magari potrebbero arrivare altre offerte per gli altri calciatori rendendo più sostenibile una permanenza di Hojbjerg. Ma il danese può essere una vera e propria occasione di mercato