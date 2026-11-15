Hojbjerg a segno su rigore in Portogallo, il danese piace alla Fiorentina e alla Juventus

Il giocatore danese ha segnato il rigore del vantaggio ospite

Pierre-Emile Hojbjerg è stato il capitano della Danimarca nella vittoria in Portogallo per 1-4 in occasione del ritiro di Cristiano Ronaldo dalla Nazionale. Il giocatore del Marsiglia ha realizzato un rigore per il vantaggio e che ha dato il via alla goleada degli scandinavi. Il nome in questione è sotto i riflettori di Fiorentina e Juventus per rafforzare il centrocampo con il danese che ha un contratto fino al 2028 con il Marsiglia, ma per i francesi non sarebbe un problema privarsi di un ingaggio pesante.