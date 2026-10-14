Hernanes: "Sul secondo gol il primo a sbagliare è Dragusin e non Ranieri, ha sbagliato posizione"

L'ex giocatore di Inter e Lazio ha parlato del secondo gol del Genoa

Attraverso i propri canali social, l'ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista Hernanes ha espresso una riflessione sulla seconda rete subita dalla Fiorentina nella sfida contro il Genoa. Sebbene l'attenzione generale si sia concentrata sulla svista di Ranieri, reo di aver bucato l'intervento sul pallone, "Il Profeta" ha preferito analizzare l'incertezza commessa da Dragusin.

L'analisi del Profeta

«In occasione del raddoppio rossoblù, l'opinione pubblica evidenzia soprattutto l'abbaglio di Ranieri che liscia la sfera, ma c'è un dettaglio tattico che è sfuggito ai più. Dragusin accompagna Osmajic verso la corsia di destra, abbandonando la propria zona di competenza. Nel momento in cui l'attaccante si trova di spalle e nei pressi della linea di fondo, anziché accorciare per portargli pressione e chiuderne il raggio d'azione, il difensore indietreggia di mezzo metro. Quella minima esitazione all'indietro concede all'avversario il tempo e lo spazio necessari per coordinarsi e servire il traversone».