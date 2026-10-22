Hernanes: "A San Siro la Fiorentina può mettere in difficoltà l'Inter, non vedo una gara scontata"

L'ex giocatore di Lazio e Inter ha parlato della gara di domenica

Ospite di 'Viola Daily' sui canali ufficiali del club gigliato, l'ex centrocampista brasiliano Hernanes ha condiviso le sue sensazioni dopo aver visitato il Viola Park, soffermandosi poi sul momento vissuto dalla squadra di Firenze e sul big match di campionato contro l'Inter, una delle sue ex squadre.

L'elogio alle strutture e l'augurio per il campionato

Il "Profeta" è rimasto particolarmente colpito dal centro sportivo della società toscana e ha speso parole di grande stima per la visione del club:

"Il Viola Park è un centro d'eccellenza straordinario, senz'altro tra i migliori che abbia mai visto nel corso della mia carriera. Mi auguro che la Fiorentina riesca a risalire rapidamente la china e a tirarsi fuori dalla zona calda, ritornando a correre per le posizioni che merita davvero, specie considerando i grandi investimenti portati avanti dalla società."

Lo sguardo al match contro i nerazzurri

Hernanes si è poi proiettato sulla sfida domenicale che vedrà i viola opposti all'Inter, mettendo in guardia la formazione milanese: