Guetta massacra la Fiorentina: "Ranieri 4, sconcertante, Oulai 4, delusione totale, Mastantuono 4, disastroso"

David Guetta non ammette sconti e demolisce la Fiorentina. Sufficienze solo per Jimenez (6) e Viery (6), per il resto un profluvio di insufficienze, anche gravi

5,5 De Gea Incerto La bella parata sulla punizione di El Shaarawy non pareggia l’incertezza sulla respinta corta che porta al primo gol del Genoa.

6 Jimenez Volitivo Ci mette l’anima, a volte non basta, ma per la seconda volta da una sua iniziativa nasce l’unico gol viola. Qualche sbavatura in chiusura.

s.v. Dodò (dal 35’ s.t.)

5,5 Dragusin Spaesato Il lontano cugino del magnifico marcatore ammirato col Napoli, come se la sosta in Nazionale, con relativa espulsione, gli avesse fatto male.

4 Ranieri Sconcertante In un minuto il peggio del peggio: fallo da ammonizione, mancata chiusura sulla fascia, errore fantozziano nel rinvio.

6 Viery (dal 1’ s.t.) Attento Nettamente meglio, ma ci voleva poco, di chi ha sostituito.

5 Valdepenas Acerbo Altra prestazione con pochissime luci, vedi l’assist per Njie, e tantissime ombre, soprattutto nelle chiusure. Non riesce ad essere decisivo nelle galoppate offensive.

5 Fagioli Imbambolato Comincia male e prosegue peggio, con pochissima grinta e un numero altissimo di palloni persi, superato in questa triste classifica solo da Mastantuono. Almeno però non si nasconde.

4 Oulai Inespresso Delusione totale, e non è una questione di posizione, perché anche se avesse fatto il regista poco sarebbe cambiato. Prende pure un’ammonizione gratuita e giustamente viene sostituito.

5,5 Njie (dal 1’ s.t.) Bloccato Non affonda mai e nell’unica azione pericolosa perde il tempo sullo stop.

5,5 Ndour Lenta carburazione Primo tempo da comparsa, secondo da trattore a centrocampo, con un palo colpito e un gol sbagliato da dieci metri, lui che aveva trovato la porta da settanta.

4 Mastantuono Disastroso Non si possono perdere dodici palloni nella stessa partita e se non è un record assoluto poco ci manca. Sarà stata la stanchezza del viaggio o altro, ma così proprio non va bene.

5 Beto Lento L’unica giustificazione è quella di essere stato poco servito, ma lui ha fatto veramente poco per smarcarsi e comunque ancora una volta c’è stato un tentativo di rovesciata. A vuoto.

5,5 Pellegrino (dal 20’ s.t.) Arreso Poco poteva fare e poco ha fatto.

6 Gnonto Apprezzabile Grande impegno, un gol annullato per millimetrico fuorigioco di Beto e, almeno lui, pochi palloni persi. Non sarà un talento sopraffino, ma onora sempre la maglia.

s.v. Pedro Gonçalves (dal 35’ s.t.)

5 Vanoli Preoccupante Primo tempo come se la squadra fosse rimasta a Firenze: e il lavoro sulla testa dei giocatori? Schemi pochi e gioco ancora meno.

Lo scrive stamattina David Guetta sul Corriere fiorentino