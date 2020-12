Guerini: “Non c’è prospettiva in questa Fiorentina. Manca unione. Squadra senza reazione”

L’ex giocatore e dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla situazione in casa viola:

“Alla Fiorentina non stanno capendo il pericolo che stanno correndo. Solo Antognoni può capire a fondo la situazione, i giocatori prendono stipendio regolarmente e quindi hanno tutto per far bene. Ribery sarebbe dovuta essere la ciliegina sulla torta, ma qui manca la torta. Poi, permettetemi di dire una cosa, se una società punta su un 37enne io delle domande me le faccio. Alla Fiorentina manca compattezza, unione, vedo una società sparpagliata. Non so Prandelli cosa possa fare. Quando ero alla Fiorentina segnalai Barella e Torreira ma sono stato ignorato”

