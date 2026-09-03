Gudmundsson saluta i tifosi viola dopo la presentazione con la Lazio: "Grazie Firenze"

Il talento islandese giocherà con i biancocelesti

Mattinata di conferenze ufficiali in casa Lazio. Il nuovo rinforzo offensivo dei biancocelesti, Albert Gudmundsson, si è presentato alla stampa al fianco del direttore sportivo Fabiani e degli altri acquisti della sessione di mercato.

Il fantasista islandese non ha nascosto la grande carica per l'inizio di questa avventura nella Capitale, sottolineando come il trasferimento rappresenti l'opportunità ideale per ritrovare stimoli e voltare pagina dopo un biennio a Firenze scivolato via tra più ombre che luci.

Nel corso del pomeriggio è poi arrivato il congedo social nei confronti della sua ex squadra. Attraverso una storia pubblicata su Instagram — una foto accompagnata da un essenziale «Grazie Firenze» — il giocatore ha salutato il pubblico gigliato. Un commiato scarno e formale, destinato a lasciar ben poche tracce nei ricordi della tifoseria viola, proprio come le sue prestazioni sul campo nel corso delle ultime stagioni.