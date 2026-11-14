Gudmundsson rientra in campo: Un tempo per lui nel 3-0 contro i maltesi dello Mgarr United
Il giocatore islandese torna a disposizione di mister Gattuso da settembre
Rientro ufficiale sul rettangolo verde per Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese, fermo ai box dallo scorso settembre a causa di un infortunio alla spalla, è sceso dal primo minuto nell'incontro amichevole in cui la Lazio ha superato la formazione maltese dello Mgarr United con il punteggio di 3-0.
Il giocatore nativo di Reykjavik ha disputato la prima frazione di gara: durante l'intervallo il tecnico Gattuso ha optato per il cambio, inserendo il giovane classe 2006 Serra nel quadro delle consuete sostituzioni tipiche dei test amichevoli. Si tratta di un recupero di grande valore per la squadra biancoceleste, che alla ripresa del campionato – dopo la sosta – affronterà il Lecce difendendo il primato in classifica.