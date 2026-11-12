Gudmundsson prende in giro Richardson: pubblica una foto di una giraffa e lo tagga

Gudmundsson scherza con Richardson su Instagram

Siparietto social tra due ex Fiorentina: si tratta di Albert Gudmundsson e Amir Richardson. I due infatti hanno condiviso la maglia della Fiorentina per una stagione e mezzo ed evidentemente hanno costruito un legame di amicizia che resta nonostante la distanza.

Gudmundsson infatti tramite le proprie storie ha pubblicato una foto di una giraffa e ha taggato proprio Richardson. Il riferimento ovviamente è al fisico del centrocampista marocchino e alla sua elevata altezza