Gudmundsson non rientra più: si allungano i tempi di recupero e rientrerà a fine novembre

Si allungano i tempi per Gudmundsson

Nell’edizione odierna de Il Messaggero è stato fatto il punto sull’infortunio di Albert Gudmundsson oggi in forza alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. L’islandese infatti ha subito un infortunio alla spalla nella scorsa sosta per le nazionali ma i tempi del recupero si allungano ancora.

Infatti gli ultimi esami clinici svolti dall’ex 10 viola hanno evidenziato che ancora non si è formato il callo osseo e dunque per lui è impossibile rientrare in campo. Ad oggi il rientro è previsto solo dopo la sosta di metà novembre