Gudmundsson da oggetto del desiderio a gennaio ad avversario in campionato stasera al Franchi con il Genoa

Albert Gudmundsson avrebbe potuto seriamente giocare questa partita con la maglia viola addosso e magari anche questi mesi sarebbero stati diversi chissà, nessuno lo può sapere quindi è inutile pensarci ancora. Quello che è certo è che Italiano avrebbe avuto una bella carta in più da giocarsi nella stagione in corso. Tutto si è concluso con un nulla di fatto che ha lasciato tanto rammarico a causa dell’ostruzionismo dei liguri. A gennaio Gudmundsson era il grande obbiettivo ed anche Barone si era impegnato per concludere la trattativa, oggi lui sarà in campo per guidare il Grifone insieme a Retegui o ad Ekuban con l’obbiettivo di dare un dispiacere a quelli che sarebbero potuti essere i suoi tifosi.

Lo riporta Tuttomercatoweb