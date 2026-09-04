Grosso: “Le parole di Mandragora? Volevamo un corso nuovo, anche chi è andato via era felice di farlo”

Grosso risponde alle parole di Mandragora

L’allenatore della Fiorentina Fabio Grosso e intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita con il Torino, queste le sue parole:

Le parole di Mandragora? L’idea era quella di voler creare un progetto nuovo. Poi quando le cose accadono vuole dire che tutti quelli interessati hanno fatto qualcosa perché accadesse. Quindi i calciatori ceduti sono voluti andare anche loro, oltre non vado perché con Mandragora c’è un bel rapporto. Per me c’è una bella energia e voglia di migliorare.