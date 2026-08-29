Grosso: “Avrei voluto Kean, lo avrei fatto giocare anche per uno spezzone. Mostriamo troppe fragilità”

Al termined della gara contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso interviene in conferenza stampa dallo stadio Franchi

Al termined della gara contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Si può essere squadra sotto tanti punti di vista e la Fiorentina non lo è: perché "In una giornata così bella volevamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo mostrato leggerezze e fragilità troppo grandi, caratteriali e strutturali, base su cui appoggiare qualità che siamo stati anche in grado di proporre. Siamo dispiaciuti, c'è ancora tanto lavoro da fare e dobbiamo alzare il livello perché la Serie A non ti aspetta".

Dove iniziano le colpe del del mercato e le vostre? "Delle cose per me oggi si sono intraviste e dobbiamo essere bravi ad aumentare queste. I numeri dicono che è stata una gara diversa da come è finita. Ci è mancata l'energia giusta per impedire agli avversari di colpirci".

Cosa intende quando dice: inutile avere quadri senza muri per appenderli... (a Dazn, ndr) "Abbiamo mostrato qualità ma non la solidità dove queste qualità si devono poggiare. Non siamo stati bravi a concretizzare con quella ferocia giusta e il Frosinone è stato più bravo di noi a fare questo. Va alzata questa voglia di star dentro la partita, di resistere agli avversari".

Cosa si aspetta dalla fine del mercato? "Parlare di scadenze non ha senso, voglio solo analizzare bene la gara e capire cosa fare di diverso. Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più rispetto al risultato, nel finale invece ci sono mancate energie e sono mancati cambi offensivi. Sapevo che ci sarebbero state difficoltà, speravo ce ne fossero meno".

Di chi è la scelta di non convocare Kean? "Mi avrebbe fatto piacere averlo anche solo per uno spezzone perché la sua energia ci stava utile e forse lo avrei messo in campo. Tra pochi giorni il tran tran finirà e capiremo quelli che siamo e ci metteremo a lavorare forte".

Il Sassuolo era molto solido: perché alla Fiorentina manca questa solidità? "Le fragilità che abbiamo mostrato sono da colmare. Non bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento sennò diventano difficili da riprendere. Abbiamo preso una ripartenza sul gol che ci ha messo a terra, qui dobbiamo migliorare. Queste sono le fondamenta su cui si devono poggiare le nostre qualità".

È ancora convinto di questo modulo e di Gudmundsson largo? "Sono convinto che dobbiamo migliorare. È riduttivo pensare che tizio o caio rendano debole una squadra. Noi abbiamo fragilità che dobbiamo essere bravi a colmare e a nascondere". Lo riporta Tuttomercatoweb