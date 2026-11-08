Graziani: "Se Vanoli perde stasera, si aprirebbe una crisi dura su di lui durante la sosta"

L'ex giocatore viola ha parlato della partita di stasera della Fiorentina

Nel corso della trasmissione Il Salotto dello Sport su RTV38, l'ex bomber viola Ciccio Graziani ha espresso il suo punto di vista sull'imminente incontro tra Fiorentina e Juventus, concentrandosi in particolare sui due tecnici.

Il match contro i bianconeri «La pressione grava su entrambi gli allenatori. Una battuta d'arresto rischierebbe di far precipitare Vanoli in una vera e propria crisi. Il mister della Fiorentina è un grande lavoratore, ma nel calcio i risultati determinano il destino di chi guida la squadra. Pure Spalletti, in caso di stop a Firenze, vedrebbe riaffiorare i dubbi sulla sua gestione. Il successo contro il Napoli è stato importante per la Juventus, ma la vetta della graduatoria resta distante. La Fiorentina dispone di un tasso tecnico inferiore, motivo per cui dovrà sopperire con aggressività, carattere e tanto spirito di sacrificio. Sulla carta i bianconeri sono sempre stati superiori, eppure in più occasioni hanno finito per lasciare per strada l'intero bottino».

La situazione in casa Fiorentina «I dubbi a centrocampo? Alla squadra serve una fisionomia ben definita: i continui avvicendamenti e le rivalità interne non giovano. Manca una struttura solida su cui fare affidamento nei momenti chiave. Resta il fatto che solo i punti possono portare tranquillità ed entusiasmo. Guardando l'attuale posizione in classifica, siamo ancora al di sotto di quanto ci si aspettava».