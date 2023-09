Graziani: “Nico Gonzalez non è mica un fenomeno. Maxime come Giaccherini. Nzola deve giocare sempre

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della partita della Fiorentina contro il Frosinone, queste le sue parole:

“Il Frosinone gioca meglio in casa che in trasferta, non sarà facile, con il Lecce sono le grandi sorprese di questo campionato ma può succedere di tutto. Nzola o Beltran? Siamo alle solite, alla fine ci stufiamo, deve giocare uno e poi uno diventa l’alternativa, bisogna dare fiducia ad uno solo, in questo caso Nzola, deve giocare sempre lui, ha già fatto tanti gol in serie A, conosce il campionato e sa come si segna.

Facciamo un esempio, giochi con 4 difensori, 3 centrocampista, Nico Gonzalez gli fai fare il tornante che torna a dare una mano anche nel mezzo, e poi due punte davanti. Abbiamo sempre giocato cosi, non capisco perchè oggi non lo si faccia, questa filosofia di calcio moderno non va bene, non porta nemmeno spettacolo. A Udine siamo stati bravi ma fortunati, abbiamo creato poco, se avessimo perso i giudizi sarebbero stati totalmente diversi, la Juventus ieri ha tirato in porta poche volte, se non faceva quel gol sarebbe usciti dai fischi.

Bisogna pensare in grande e a grandi obiettivi ma non è facile vincere, anche Lazio e Roma spendono molto di più rispetto alla Fiorentina, forse solo l’Atalanta si può avvicinare ma per esempio a Bergamo non credo vinceranno mai qualcosa. Vince chi spende di più, la Fiorentina è cresciuta tanto, lo scorso anno abbiamo fatto due finali europee. Quest’anno ce la possiamo giocare anche con la Juventus per il quarto posto.

Non è vero che la Fiorentina non può tenere un giocatore come Nico Gonzalez, lui non è un campione, con tutto il rispetto, se la società ha alti gli obiettivi non ci sono problemi. Se poi arriva una grandissima offerta si vede, la Juventus vendendo Zidane ha comprato altri grandi giocatori. Il calciatore sbaglia quando bacia la maglia e quando fanno i fenomeni sui social, non è il riferimento a Nico Gonzalez il mio, parlo in generale. Tutto dipende sempre dai risultati

Non so se Maxime Lopez e Arthur possono giocare insieme, va visto sul campo, Maxime secondo me può fare la mezz’ala alla Giaccherini, io penso che possano coesistere perchè la qualità è molto alta. Maxime Lopez è una mezz’ala più che un metodista, Arthur invece può giocare come Pizarro davanti alla difesa, io non penso che a questo livello ci possano essere problemi.

Quarta può fare il terzino destro magari non ti da quella spinta ma lo può fare, a me piacciono i giocatori che salgono ma non devi sbagliare in certe situazioni, devi sempre pensare prima a difendere. La squadra è più forte dello scorso anno, oggi non c’è un limite, si gioca per i quartieri alti, alla fine del girone di andata vediamo dove siamo

L’allenatore soffre? Ma non mi fate ridere, prende 200 mila euro al mese ma che sofferenza, se le cose vanno bene ti fanno sentire un re, ti pagano profumatamente. Non voglio entrare nella mente di Prandelli o di un altro tecnico, questi hanno guadagnato cifre enormi, quando dicono che si sono stufati vanno a casa. Lo stress? Perchè chi va a cogliere i pomodori non ha lo stress? Oppure chi fa il pilota, chi fa il chirurgo non hanno stress? L’allenatore fa il mestiere migliore del mondo, il più bello. Gli allenatori di oggi guadagnano tanto, mica come ai miei tempi, ma io non mi lamento, ogni giorno apro gli occhi e ringrazio dio…”

