Graziani: “Italiano? assurdo comunicare l’addio con buona parte della stagione da giocare”

L’ex giocatore ed allenatore Francesco Graziani nel corso del programma “Viola”, in onda su Rtv38, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in casa Fiorentina:

“La Fiorentina fatica terribilmente negli ultimi metri e non è una novita ma mi domando, è un problema di calciatori o di impostazione tattica? Beltran e Belotti mi piacciono, ma stanno facendo peggio di Jovic e Cabral, c’è qualcosa che non va. Questa squadra è veramente un mistero. Beltran poi in quel ruolo da sotto punta non è più né carne né pesce, non incide. In campionato adesso arriva il Genoa e in generale partite sulla carta più “facili”, c’è possibilità di risalire la classifica. La squadra però è discontinua e in attacco concretizza pochissimo, anche se crea i presupposti. Italiano se ne andrà, lo sappiamo, ed a proposito a me è sembrato assurdo comunicare l’addio con buona parte della stagione da giocare ed obiettivi ancora da raggiungere“.

