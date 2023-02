Graziani: “Facciamo giocare Cabral, almeno fa casino. Jovic sembra ci faccia un favore, non è adatto”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno degli attaccanti della Fiorentina, queste le parole del campione del mondo ed ex giocatore viola:

“Io farei giocare Cabral, almeno fa un po di casino, sgomita, si impegna, lotta. Jovic a me indispone, ci sono giocatori che sono cosi, cosi come Ibrahimovic al Barcellona, lui era da Real Madrid per caratteristiche. Lui ci mette anche tanto di suo, sembra ci fa una cortesia a stare in campo, quando non arrivano palloni io mi sarei arrabbiato, avrei gridato, lui non dice nulla. Io farei giocare Cabral anche se quando gli ho visti insieme contro l’Inter non mi sono dispiaciuti per niente

Castrovilli è un giocatore che mi piace ma dipende dalla sua voglia di applicarsi tutti i giorni nell’allenamento, poi potrebbe anche diventare un giocatore che venduto porta un po di soldi alla società. Italiano non ha timori lo dimostra l’utilizzo di Ranieri al posto di Quarta. Sulla sinistra devi fare una scelta, o gioca Terzic o gioca Biraghi

LA RIVELAZIONE DI BUCCHIONI