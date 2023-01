Graziani duro: “Jovic va rispedito al Real Madrid, il suo atteggiamento non mi piace. Prendiamo Belotti”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole sulla squadra viola:

“Io Nico Gonzalez me lo terrei anche se la stagione non è delle migliori nemmeno per lui. Se è una proposta indecente ed hai subito un’alternativa allora perché no, ma credo che non voglia cambiare nulla in questo momento. Resto convinto che questa squadra possa fare molto di più.

L’atteggiamento di Jovic domenica contro la Roma non mi è piaciuto per niente, credo che Jovic abbiamo preso la Fiorentina come una tappa di passaggio, puoi anche perdere ma non puoi non lottare, questo ragazzo non fa niente. A me questo Jovic non mi piace per niente, io lo cambierei, lui non regge l’area di rigore. La stagione comunque è lunga, ci sono ancora tante partite da giocare.

Io prenderei Belotti, me lo farei dare per 5 mesi, è uno che l’area di rigore da solo te la regge, bisogna avere un pò di fiducia, io ci metto la mano sul fuoco che lui a Firenze farebbe bene. La Roma ha preso anche un altro attaccante come Solbakken. Petagna non mi piace per niente. Sono convinto che se Italiano chiamasse il presidente e Pradè è gli direbbe di rispedire al mittente Jovic e prenderne un altro lo ascolterebbero”

DI MARZIO FA RETROMARCIA E SI ARRENDE