Graziani critica De Gea: "Il portiere è un problema, pure col Como ha fatto una papera grave"

L'ex giocatore ha criticato il portiere spagnolo viola

A Radio Bruno Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina: "Sono amareggiato perché questa squadra non meritava di perdere visto che il primo gol era da annullare con un fallo netto che si vedeva benissimo e l'arbitro non è stato chiamato. Questa cosa non va bene, il VAR è morto ed Orsato sta facendo una gran confusione con i suoi arbitri. Siamo passati da fischiare sempre a mai e il campionato viene falsato così come la gara dei viola."

Sulla difesa: "Questa squadra ha una difesa che non funziona perché i terzini non sanno chiudere e lo dissi il giorno del Centenario a Giovanni Galli. I nostri terzini non sanno fare le diagonali e poi nemmeno gli attaccanti aiutano. C'è un problema serio e bisogna cambiare subito, infatti proverei una difesa a 3 più coperta che diventa a 5, non vedo leader dietro né gente di carattere."

Prosegue: "Dal centrocampo in su non siamo male, sappiamo creare ma non ci riesce concretizzare. Punterei su un attaccante e proverei ad andare con quello dandogli fiducia."

Su De Gea: "La Fiorentina ha un problema pure con lui e comincio a credere che bisogna puntare su un altro portiere. Pure col Como ha fatto una papera, c'è da stringere fino a gennaio e poi decidere per il futuro su questo ruolo."