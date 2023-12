Graziani: “Commisso si prenda la responsabilità se non accoglie le richieste di Italiano sul mercato”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno per commentare le vicende di casa Fiorentina, queste le parole dell’ex campione del mondo dell’82:

“Fare mercato a gennaio non è semplice, ci sono pochi giocatori liberi che ti possono rinforzare, a meno che non sei fortunato come lo sei stato con Salah. Con l’infortunio di Dodò serve un terzino destro. Se io guardo la rosa del Bologna e quella della Fiorentina credo che la rosa più forte ce l’abbia la Fiorentina, la Roma non è squadra. L’Atalanta è una realtà meravigliosa, mai avuto dubbi che vincesse la partita contro la Salernitana, anche quando stava sotto.

Bisogna ascoltare quello che ti dice l’allenatore per gennaio, deve essere lui a decidere come muoversi e chi prendere perchè poi la sedia che scotta è quella dell’allenatore. Se qualcuno tra Commisso e Barone decide di non intervenire sul mercato e di non ascoltarlo si deve prendere la propria responsabilità e lo devono dire chiaramente, la squadra è dove si trova grazie al suo allenatore e Italiano va ascoltato.

Dobbiamo capire cosa vogliono fare il mercato e capire quale sarà la strategia, perchè di chiacchiere ce ne saranno tante. A gennaio non è un mercato facile, devi avere anche fortuna perchè devi andare a prendere giocatori che non giocano e non è detto che vengono in Italia magari e fanno subito la differenza. La Supercoppa in Arabia? Si tratta di una vetrina interessantissima, la Fiorentina deve sicuramente andarci e provare a vincerla”

