Graziani affonda la Fiorentina: "Peggior difesa del campionato, a gennaio devono intervenire"

Graziani critica duramente il reparto difensivo della Fiorentina

Ospite a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato le difficoltà della Fiorentina, puntando il dito soprattutto sulla fase difensiva.

"La Fiorentina l'ho vista dal vivo contro il Frosinone. Quel giorno, al di là della sconfitta e dei due pali colpiti, dissi subito: “Questa è una squadra che fa malissimo la fase difensiva”. Hanno terzini molto offensivi ma che non sanno difendere come dovrebbero, come Jimenez e Valdepeñas. Hanno preso anche Joao Mario e tengono fuori Dodô, che invece, tra tutti e tre e considerando le stagioni disputate a Firenze, ritengo sia assolutamente il migliore.

Quello che avevo intuito allora sta trovando conferma nei numeri: la Fiorentina ha la peggior difesa del campionato ed è proprio questo il problema principale. A gennaio la società dovrà per forza intervenire per potenziare il reparto arretrato".