Gravina pensa al 25% dei tifosi negli stadi. Al Franchi entrerebbero circa 10.750 spettatori

“Stiamo lavorando affinché i tifosi possano tornare allo stadio – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina a L’Avvenire – lavoriamo per riportare negli stadi il 25% dei tifosi. Saremo pronti a governare i flussi quando il Comitato Tecnico Scientifico ci darà l’ok”.

Se questa percentuale di accesso negli stadi venisse confermata, i tifosi della Fiorentina che potranno accedere per questo finale di stagione all’Artemio Franchi di Firenze saranno circa 10.750. Un lume quindi di speranza per gli appassionati gigliati. Il dodicesimo uomo in campo potrebbe rivelarsi fondamentale in queste ultime gare di campionato per una Fiorentina che è apparsa molto in affanno.