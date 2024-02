Grassia: “Italiano ne deve mangiare di pagnotte per arrivare al livello di Sarri. Perplesso dal 4231 contro la Lazio”

Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del match di stasera tra Fiorentina e Lazio. Ecco le sue parole:

“La partita di oggi? Intanto va detto che la Fiorentina nell’ultimo mese ha gettato al vento quello che aveva conquistato fino a Capodanno. Spero che la Fiorentina non balli nel mezzo al campo oggi contro la Lazio che sappiamo ha sempre fatto male ai Viola.

Italiano e Sarri? Di pagnotte Italiano ne deve ancora mangiare per assestarsi al livello di Sarri. Italiano ora ha cambiato modulo e mi desta perplessità per stasera per i palleggiatori che ha la Lazio in mezzo al campo. I due centrali di difesa devono essere tranquilli dietro e non andare a cercare gloria in avanti.

Beltran imprescindibile? Beltran ha dimostrato di avere fiuto del gol e sapersi muovere in area. Ci devono essere giocatori che vedono la rete e speriamo che Gonzalez abbia recuperato al meglio.”

