Gonzalo: "Il centenario della Fiorentina è un regalo. Mi aspetto molto da Fagioli, Pellegrino è forte"

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina

Alla festa del Centenario Viola è presente anche l'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez: È un giorno bellissimo per noi, vediamo tanti vecchi compagni. Il centenario della Fiorentina è un regalo. La cosa più importante è che ancora la Fiorentina si ricordi di noi. È passato tanto tempo, sembra ieri".

"Quando sono arrivato ero in un albergo di Bagno a Ripoli, oggi siamo ancora a Bagno a Ripoli. È sempre bello tornare, vedere tutti questi fenomeni che hanno giocato nella Fiorentina".

Sulla Fiorentina attuale: "Ha bisogno di tempo. Ha tanti giocatori nuovi e anche l'allenatore. Devono conoscersi. Speriamo che oggi vinca così festeggiamo tutti".

Su Pellegrino: "È bravo. È forte e alto. La Fiorentina ha bisogno di un giocatore così"

Su Fagioli: "A me quello che mi garba di più è Fagioli. È un giocatore completo, mi aspetto molto da lui".

Su Mastantuono: "È un giocatore di 19 anni, ha bisogno di adattarsi al calcio italiano. E non è facile per gli attaccanti. Qui i difensori sono più duri e forti. Ha bisogno di un periodo di adattamento che a tutti i giocatori serve, soprattutto a uno di 19 anni".