Gonzalez-Vlahovic è la coppia d’attacco per rilanciare la Fiorentina in Europa 

Bologna-Fiorentina non sarà una gara semplice. Potrebbe essere un grande esame di maturità per la viola. Tutti gli occhi sono per Nico Gonzalez rimasto ai box diverso tempo per il Covid. Ora insieme a Vlahovic vuole accelerare. Magari rilanciando la Fiorentina verso l’Europa. In 573’ Nico ha fatto 2 gol e 2 assist. Lo scrive il Corriere dello Sport.

