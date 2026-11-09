Gonçalves spicca con la Juventus: 1 assist, 4 passaggi chiavi e 3 cross precisi su 3

Il rammarico? Quella palla gol nitida sbagliata

Firenze aspettava ansiosamente Pedro Gonçalves, ieri sera titolare contro la Juventus. Il gol non è arrivato ma il portoghese non ha deluso le attese dei tifosi gigliati.

Il fantasista nei primi 20 minuti si è messo in luce con giocate di livello, ha servito un assist al bacio a Pellegrino che di testa ha firmato il momentaneo 1-0 viola. Il rammarico è quella palla gol nitida sbagliata in area di rigore sul recupero alto di Pellegrino. Nel secondo tempo, qualche altra sua giocata di spessore.

I numeri

Il portoghese ha collezionato una buona prestazione: 1 assist, 4 passaggi chiave, 3 cross precisi su 3. Ma non solo, 17 su 20 i passaggi precisi, 14/17 quelli che hanno avuto successo nella metà campo avversaria, 3/4 quelli nella propria e 2/2 i lanci lunghi precisi.

Pedro Gonçalves ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per la Fiorentina, mettendo in mostra qualità tecniche, visione di gioco e capacità di incidere nella manovra offensiva. È mancato soltanto il gol, ma la prestazione contro la Juventus lascia indicazioni più che positive e alimenta le aspettative dei tifosi viola per il prosieguo della stagione.