Gonçalves: "Siamo giovani e ambiziosi. Vanoli è esigente: andremo in campo con la voglia di vincere"

Le parole di Pedro Gonçalves

Pedro Gonçalves ha parlato a Sport TV delle sue prime settimane da calciatore della Fiorentina, raccontando le sensazioni avute dal suo arrivo in viola.



"Fiorentina? È un’esperienza molto positiva e mi sto trovando molto bene. Il club è accogliente e familiare, tutti si impegnano per far sentire le persone benvenute. Sto cercando di adattarmi il più rapidamente possibile e penso che, fino a questo momento, tutto stia andando bene".



Il trequartista portoghese si è soffermato anche sul lavoro svolto durante la pausa, evidenziando l’intensità della preparazione atletica e le richieste dello staff di Vanoli: "In queste tre settimane di pausa che abbiamo avuto sto sentendo molto l’aspetto fisico. Abbiamo un preparatore atletico molto esigente. Anche l’allenatore è molto esigente e ci fanno correre molto".



Gonçalves ha poi parlato degli obiettivi della Fiorentina e del proprio ruolo all’interno del progetto viola, sottolineando l’ambizione della squadra.



"È un progetto giovane, così come la squadra, ma molto ambizioso. Vogliamo affrontare ogni partita con la voglia di vincere. Con la mia esperienza posso dare il mio contributo dentro e fuori dal campo, portando ambizione e voglia di vincere. L’obiettivo principale quest’anno è creare un’identità".



Infine, il portoghese ha parlato anche della Nazionale, spiegando di voler continuare a lavorare per conquistare nuovamente una convocazione: "Per quanto dipenda da me, farò del mio meglio affinché un giorno possa essere chiamato in Nazionale. Sta a me lavorare il più duramente possibile per il club".