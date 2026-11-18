L'intervista Goncalves: "Mi sento un 10, voglio stare in mezzo al campo. Il compagno che ha più qualità? Fagioli"

Il pote si racconta al Corriere dello Sport: "Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti"

E' stato un'inizio di stagione è stato difficile per lei.

«Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo».



E molto difficile per la Fiorentina.

«Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano».



Quanto lontano?

«Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato. La strada è lunga, pensiamo a partita dopo partita col pensiero di poter vincere ogni volta».



Dalla metà campo in avanti ha ricoperto tutti i ruoli, ma proprio tutti. Una volta per tutte: qual è il suo preferito?

«Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista».



Il 4-2-3-1 attuale della Fiorentina è il sistema di gioco ideale per esaltare le sue doti tecniche?

«Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza».



Vanoli la considera un esempio da seguire per i giovani.

«Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l'impegno negli allenamenti quotidiani».



Il Sassuolo è stato un punto di svolta per lei?

«Sì, lo spero. È sempre questione di spazi, dove trovarli e come sfruttarli. A Reggio Emilia ci sono riuscito. L'importante è farsi trovare sempre pronto mentalmente quando vieni chiamato in causa, che sia un minuto o novanta».



Se in Portogallo le chiedono di Firenze?

«Facile: dico che è meravigliosa. Abito in centro e mi godo la città, mentre le mie gemelle (due di un anno e mezzo, ndc) sono al nido».



E i tifosi viola la adorano.

«Sono incredibili. Mi hanno accolto in maniera straordinaria e, sono sincero, non so nemmeno perché».



A proposito di Portogallo: da che parte sta tra Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo?

«Nessuna. Non ero in nazionale e non sono la persona adatta per giudicare. Cristiano è una leggenda e dobbiamo solo ringraziarlo: ha cambiato la nostra mentalità cambiando il calcio portoghese».



Sempre a proposito: il ritorno in nazionale è un suo obiettivo?

«Questo sì, dichiarato. Giocare con la maglia del proprio Paese è la cosa più bella nella carriera di un calciatore. Io, intanto, mi messaggio con i ragazzi della nazionale nella chat su whatsapp».



Visto che siamo in tema di calcio internazionale: che idea s’è fatto dell’Italia fuori dal Mondiale per tre edizioni di fila?

«Vale il discorso precedente: i problemi dell’Italia non li conosco e non mi esprimo ovviamente, ma il calcio italiano non lo considero in crisi. Non a livello di club, almeno. E comunque la Serie A, adesso che ci sono dentro, posso dire che è di un livello alto, molto alto sia tecnicamente che agonisticamente».



Torniamo alla Fiorentina: il compagno che più l’ha impressionata per qualità?

«Fagioli».

Una parola per descrivere De Gea?

«Vincente».



Una per Mastantuono?

«Fenomeno».



Una per Atta.

«Ne dico tre: maestro di calcio».



Fine del viaggio: ci darebbe il titolo per favore?

«Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport