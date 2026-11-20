Goncalves: “Firenze e la Fiorentina mi piacciono, apprezzo Vanoli. In estate potevo andare al Milan”

Goncalves intervistato in Portogallo

Intervistato da Record in Portogallo Pedro Goncalves ha parlato della possibilità di unirsi al Milan di Amorim in estate:

“Pedro Gonçalves si racconta dal Portogallo. Intercettato dal quotidiano lusitano Record, l'attaccante viola ha tracciato un primo bilancio dei suoi mesi a Firenze, spaziando dal legame con Paolo Vanoli all'impatto con il calcio italiano, fino ai retroscena dell'ultima sessione estiva di mercato.

Il feeling con Vanoli e il nodo riscatto

L'avvio dell'intervista è dedicato al presente in maglia viola e alla stima reciproca con il tecnico, un punto fermo da cui Gonçalves vuole ripartire per guadagnarsi la conferma sul campo: "Alla Fiorentina sto bene e in questo momento è qui che voglio stare. Vanoli è un tecnico che stimo molto. Ho letto gli elogi nei miei confronti, ma anche se fossero arrivate critiche mi avrebbe fatto comunque piacere. Ora tocca a me dare il massimo per ripagare la fiducia che sia lui sia la dirigenza mi stanno dimostrando. Voglio far vedere sul campo di meritare questa considerazione".

Inevitabile, di conseguenza, un passaggio sul futuro e sull'eventuale riscatto a fine stagione, tema che però il portoghese preferisce congelare: "Dal club non ho ricevuto alcuna comunicazione e, a essere sincero, ora preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio restare sereno e pensare solo al lavoro quotidiano. Siamo appena a novembre: il mio obiettivo è giocare, allenarmi bene ogni giorno, dare tutto e aiutare la squadra a vincere più partite possibili. Mi piacerebbe anche avere maggiore minutaggio e scendere in campo il più possibile. Sia la città che la società mi piacciono molto, per questo voglio continuare a esprimermi al meglio. Più avanti vedremo come si evolverà la situazione".

L'ambientamento a Firenze e l'impatto con la Serie A Cambiare campionato dopo un ciclo lungo sei anni ha richiesto un periodo di assestamento, tanto sul piano fisico quanto nella vita privata e nella lingua: "Il processo sta andando bene. Al mio arrivo mi mancava il ritmo partita e avevo bisogno di ritrovare la forma migliore. In più, dopo sei anni nello stesso club, con abitudini e routine ormai consolidate, ho dovuto gestire un cambiamento importante. Trasferirsi all'estero, cercare casa e adattarsi a un nuovo Paese porta inevitabilmente un po' di stress anche per la famiglia. Ho dovuto prendere confidenza con la città e con l'ambiente, dove tra l'altro si fa più lavoro in palestra. Piano piano sto riuscendo a mostrare il mio calcio e spero di crescere ancora. Quanto alla lingua, la società mi mette a disposizione un insegnante e l'esperienza passata in Spagna mi aiuta a capire molti termini, simili allo spagnolo e al portoghese. Parlarlo, invece, è più difficile: spesso finisco per mischiare italiano, spagnolo e portoghese".

Sul piano tecnico-tattico, il salto dal campionato portoghese alla Serie A si è fatto sentire soprattutto nella cura dei dettagli e nei ritmi di lettura delle giocate: "È un torneo in cui molte squadre lottano per l'Europa o per lo scudetto, quindi ogni gara nasconde insidie. Le squadre italiane curano tantissimo i particolari. Alcune, come Roma, Frosinone e Monza, giocano anche con marcature a uomo: questo ti costringe a pensare e decidere molto più in fretta".

Il retroscena estivo: Amorim e la pista Milan In chiusura, spazio a uno sguardo al passato recente, tra il legame con il suo ex allenatore e un trasferimento in rossonero sfumato prima dell'approdo a Firenze: "Con Amorim ho costruito un ottimo rapporto e mi sono trovato davvero bene. In estate c'era stata la possibilità di andare al Milan, anche se non so di preciso cosa sia successo dopo. Quella pista mi aveva spinto ad aspettare prima di prendere in considerazione altre opzioni, poi però l'operazione non si è concretizzata. Adesso sono un giocatore della Fiorentina e, come ho già ribadito, sono felice di essere qui".