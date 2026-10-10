Gnonto: “Vanoli ci ha dato tantissima carica ed energia. Sono pronto ad aiutare la squadra”

Le parole di Wilfred Gnonto

Prima da titolare in campionato per Gnonto, che si prepara a sfruttare l’occasione per dare il proprio contributo alla Fiorentina. L’attaccante ha parlato del suo ruolo all’interno della squadra e dell’impatto avuto da Paolo Vanoli dal suo arrivo sulla panchina viola.

Interrogato sulla responsabilità di partire dal primo minuto, in un momento positivo per la squadra dall’inizio della gestione Vanoli, Gnonto ha spiegato di non avvertire una particolare pressione. La sua priorità è farsi trovare pronto in qualsiasi situazione, sia dal primo minuto sia a gara in corso.

“Il mio compito è quello di essere sempre pronto, che sia dall’inizio o comunque a partita in corso. Oggi è un’occasione per me di aiutare la squadra dall’inizio e non sento tanto questo peso”, ha dichiarato.

Parole positive anche per il nuovo allenatore viola, capace di trasmettere entusiasmo e nuove energie al gruppo. Gnonto ha sottolineato come l’arrivo di Vanoli abbia contribuito a dare una spinta alla squadra, con segnali che, secondo il giocatore, si sono visti anche nelle prestazioni sul campo.

“Benissimo, benissimo. Da quando è arrivato il mister ci ha dato tantissima carica. È arrivato con una bella energia e penso si sia visto anche in campo”, ha concluso l’attaccante.



