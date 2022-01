Gli allenamenti all’alba, la Skoda, la ragazza, il soprannome e la musica, le curiosità su Piatek

La Musica, Piatek ha una passione per la musica e negli spogliatoi spesso ama suggerire le canzoni con cui allenarsi in palestra. In un’altra vita, forse, avrebbe fatto il dj e chissà che non sia la sua strada quando smetterà.

Il soprannome, È chiamato “Il Pistolero” perché esulta facendo il sento della pistola. Il perché lo ha spiegato lui stesso: “Bomber in polacco significa una persona che spara. Per questo ho deciso di festeggiare così i miei gol”.

La palestra, Piatek si allena ogni giorno della sua vita – lo ha fatto anche in vacanza alle Maldive – e con l’hashtag #nodayoff rivela ai suoi follower tutti i suoi lavori. Tapis roulant, corda, softball, pallone, elastici, nuoto e bicicletta: non c’è giorno in cui non pensi al suo fisico. E anche le sponsorizzazioni che fa sono tutte legate a salute e benessere.

La sua ragazza, È sposato dal 2019 con Paulina, sua compagna da anni. Innamorati del mare e delle serie tv (su tutte La Casa di Carta, con Netflix Polonia che lo ha scelto anche come testimonial), sono insieme da quando l’attaccante andava a scuola: “È stato un colpo di fulmine”. Lei ha quattro anni in più, è un avvocato, lo ha convinto a cambiare alimentazione e a mangiare più sano e lo ha anche convinto a calmare alcuni eccessi caratteriali.

La disciplina, Ragazzo estremamente rigoroso in tutto quello che fa, deve la sua disciplina al padre che, da ex giocatore, lo svegliava all’alba persino la domenica per farlo allenare. Piatek in polacco significa venerdì, ma per l’attaccante non esisteva il week end perché tra allenamenti con i club e quelli a casa si allenava ogni giorno. Ha sempre avuto un alto senso del dovere e con il primo stipendio si è comprato una Fiat Skoda.

PIATEK ARRIVA A FIRENZE