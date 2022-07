Gli abbonamenti della Fiorentina procedono a ritmo di record, sono già 10.000

L’Effetto Viola è tornato. E non è solo lo slogan scelto dalla Fiorentina per lanciare la Campagna Abbonamenti 2022/2023. La passione dei tifosi viola la si può adesso quantificare. In meno di una settimana sono stati sottoscritti circa 10mila abbonamenti. Un dato eccellente, considerando anche che la prelazione per i vecchi abbonati continuerà fino al prossimo 25 luglio, contestualmente alla fase InViola Time. Da quella data in poi i vecchi abbonati non potranno più esercitare il proprio diritto di prelazione, ma resterà aperta la vendita comunque per tutti fino al primo agosto. Dal 2 al 12 (e saremo alle porte dell’inizio del campionato) scatterà la vendita libera, con i costi che saranno più alti.La soddisfazione della società viola è tangibile.

I tre acquisti messi in fila in rapida successione (Mandragora, Jovic e Gollini) ed un quarto che sta per essere ratificato (Dodô) hanno alimentato la voglia di essere accanto alla squadra per tutta la stagione in tanti tifosi viola. L’entusiasmo a Moena è tangibile ed è confermato dai dati sulla vendita degli abbonamenti. Ieri la Fiorentina ha pubblicato sui propri canali social un post per ringraziare i tifosi che si sono già abbonati: «10.000 abbonamenti in meno di una settimana. 10.000 volte grazie!«. E nel pomeriggio, a margine della presentazione ai tifosi di Pierluigi Gollini e Luka Jovic, anche il direttore generale Joe Barone ha raccontato la sua grande soddisfazione: «Voglio ringraziare tutta la tifoseria, abbiamo già 10mila abbonati.

La Fiorentina è uno stile di vita che rappresenta la città più bella del mondo. Ai tifosi dico di essere super compatti, uniti e di avere tanta pazienza. Rocco ci sta mettendo tutto, al momento giusto sarà anche presente. Voglio precisare che sta investendo e non soltanto sul Viola Park, ma anche sulla squadra».Ufficialmente la Fiorentina non ha dichiarato nessun traguardo da voler raggiungere, per una Campagna Abbonamenti partita davvero con il vento in poppa. Ma i dirigenti viola non negano che l’ambizione del club sia quella di provare a raggiungere i grandi numeri dell’ultima Campagna Abbonamenti completa, quella della stagione 2019/2020. Allora furono 28.026 i tifosi che diedero fiducia alla prima Fiorentina di Rocco Commisso e Joe Barone. E quello fu il miglior risultato degli ultimi vent’anni. Raggiungere quella cifra di abbonati è senz’altro difficile, ma non impossibile. Insomma, si viaggia con un passo da record o quasi, senza dimenticare che i agosto ci sarà anche il debutto del ritorno in Europa.

