Giudici: "La Fiorentina non si fa condizionare da Kean: no per Bonny, Icardi e Beto sullo sfondo"

Cristian Giudici ha parlato del tira e molla tra la Fiorentina e Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2026 15:37

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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