Giudici: "La Fiorentina non si fa condizionare da Kean: no per Bonny, Icardi e Beto sullo sfondo"
Cristian Giudici ha parlato del tira e molla tra la Fiorentina e Moise Kean
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 15:37
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’esperto di calciomercato Cristian Giudici ha fatto il punto sulla situazione tesa tra Moise Kean e la Fiorentina, soffermandosi anche sui possibili sostituti dell’attaccante nel caso in cui la trattativa con il Como dovesse andare in porto. Queste le sue parole:
"Kean forza la mano ma la Fiorentina non si fa condizionare e porta avanti la trattativa col Como, salito a 40 mln bonus compresi. Viola a caccia del sostituto: no dell’Inter per Bonny, restano vive le piste Icardi, Emegha, Beto e Harder dell’Olympiacos".