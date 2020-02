Non sfugge ai rappresentanti della Lega l’emergenza sul fronte internazionale. Giovedì a Milano è in programma la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra l’Inter e il Ludogorets. I bulgari, allarmati, hanno chiesto notizie sia all’Uefa sia alla società di Zhang. Da Nyon hanno le idee chiare: di sicuro la partita non sarà rinviata. L’Uefa rispetterà al cento per cento le decisioni delle autorità. Molto probabile l’ipotesi di giocare a San Siro a porte chiuse, altrimenti la federazione europea valuterà altre sedi italiane (Udine, Firenze o Roma) o estere. Lo riporta il Corriere della Sera.