Giorgetti critica Vanoli: "Le sue scelte sono state un disastro, non ha portato l'equilibrio che dice"

Nel post partita di Genoa-Fiorentina, in diretta sui microfoni di Radio FirenzeViola, il giornalista Angelo Giorgetti ha espresso una dura analisi sulla prestazione dei viola:

"Siamo passati dalla lunga pausa alla meno pausa (ride, ndr). La cosa più grave è stato l'approccio: era una gara importantissima, un atteggiamento del genere è inspiegabile. E le scelte di Vanoli sono incomprensibili, Oulai lo hanno mangiato vivo. Vanoli ha parlato spesso dell'equilibrio necessario a centrocampo, ma metterlo in quella posizione vuol dire gestirlo male. Per non parlare di Beto, che in questo momento mi pare difficile da preferire a Pellegrino, oppure Fagioli. È stata una Fiorentina super deludente ed è triste, perché dopo due gare convincenti la squadra è tornata inespressa. E con un approccio ingiustificabile".