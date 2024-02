Gilardino rivela: “Gudmundsson è il nostro nuovo acquisto, lui fortunato ad esser rimasto al Genoa”

Alla vigilia di Empoli-Genoa, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo federale di Coverciano. L’allenatore del Grifone si è soffermato sulla parentesi di mercato legata a Gudmundsson, sullo sventato pericolo dell’ipotetica partenza verso Firenze. Le sue parole:

“Sono tre giorni che non gli ho detto una parola. L’ho lasciato tranquillissimo e oggi lo abbraccerò. È il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane e questo testimonia il fatto che è un top player anche a livello mentale. Per lui è una fortuna che sia rimasto al Genoa, perché è amato e ben voluto dalla squadra. Ora deve trascinarla perché è nelle sue corde, ha queste qualità. Siamo felici sia rimasto e lo testimonia il fatto che la società non abbia mollato di un centimetro”.

