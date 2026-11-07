Giaccherini: "Zirkzee era l'ideale per la Fiorentina, le sue qualità si sposavano bene con questa squadra"

L'ex giocatore bianconero ha parlato di un possibile innesto viola

L’ex attaccante di Juventus e Napoli Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e i bianconeri guidati da Luciano Spalletti.

L'analisi del momento delle due squadre

"In questo avvio di stagione la Juventus ha mostrato diversi limiti, alternando alti e bassi. Credo però che le ultime due vittorie contro Napoli e AZ abbiano dato maggiore fiducia al gruppo di Spalletti. I bianconeri risentono molto dei momenti emotivi della stagione, siano essi positivi o negativi: è una rosa molto giovane con chiare difficoltà in fase offensiva. Mi aspetto una partita aperta a qualsiasi risultato, anche perché la Fiorentina dispone di grande talento, crea molto e contro il Sassuolo ha ritrovato le giocate di Pedro Gonçalves e i gol di Mastantuono. Sarà una gara divertente e spettacolare".

I singoli viola: la qualità di Pedro Gonçalves

"Personalmente tenderei a schierare sempre i calciatori di maggior qualità, quelli capaci di spaccare la partita con una giocata. La sfida di domenica è tradizionalmente la gara dell'anno per Firenze, quella che tutta la tifoseria desidera vincere: a Vanoli servirà molto coraggio. Ho commentato Fiorentina-Como, match in cui il tecnico ha schierato tutti gli attaccanti e dove Gonçalves ha disputato un grandissimo primo tempo. Rinunciare al portoghese è davvero difficile, è un giocatore straordinario. Non escludo che in futuro possa essere impiegato persino da falso nueve al posto di Pellegrino: nasce trequartista dietro la punta, ma sappiamo quanto Vanoli sia attento agli equilibri tattici".

Il reparto d'attacco e l'ipotesi Zirkzee

"Un profilo come Zirkzee sarebbe stato ideale per le esigenze della Fiorentina. Con l'abbondanza di qualità presente sulla trequarti viola, un attaccante con le sue caratteristiche si sarebbe incastrato alla perfezione nel sistema di gioco. Pellegrino e Beto sono due prime punte classiche: uno attacca meglio la profondità, l'altro lavora meglio spalle alla porta, ma nessuno dei due possiede il bagaglio tecnico dell'olandese. Da qui la mia provocazione su Pedro Gonçalves come falso nueve, anche se è una soluzione che richiederebbe tempo per essere assimilata".

I pericoli in casa bianconera

"Chi è più pericoloso tra Zhegrova e Alajbegovic? Se è in giornata, il kosovaro è un giocatore che ti nasconde il pallone e lo fa riapparire dove vuole. È l'elemento di maggior talento della Juventus, superiore anche a Yildiz. Dal canto suo, il bosniaco ha trovato morale dopo il gol di domenica ed è stato tra i più positivi contro il Napoli, cercando sempre la giocata decisiva con grande personalità. Vanno attenzionati entrambi, ma Zhegrova in giornata di grazia è semplicemente immarcabile".

Il momento di forma e la visione societaria

"Le difficoltà in classifica di entrambe le squadre si spiegano con l'evoluzione del calcio moderno: la storia del club oggi conta fino a un certo punto, ciò che fa la differenza sono la programmazione e l'organizzazione societaria, come insegna il modello Atalanta. La Fiorentina sta ponendo basi solide in questo senso: l'ingaggio di una figura di rilievo come Paratici, l'investimento sul centro sportivo e il restyling del Franchi dimostrano la volontà di strutturarsi per il futuro. Firenze è una piazza esigente che punta sempre a traguardi elevati, e lo stesso discorso vale per Torino. Quando manca un'ossatura storica consolidata, come quella che aveva la mia Juventus, è inevitabile incontrare qualche difficoltà in più".